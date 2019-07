Braunschweig. Die German Weightlifting Open feiern ihre Premiere in Braunschweig in der Sporthalle Alte Waage – dank eines Vereins von nebenan.

Gewichtheber messen sich in Braunschweig

Dass sich am Freitag und Samstag in der Sporthalle Alte Waage einige der ambitioniertesten Breitensportler Europas im Gewichtheben messen, ist auch der Spontanität eines Braunschweiger Vereins zu verdanken. Denn der VfV Braunschweig bemühte sich intensiv darum, die erstmals stattfindenden German Wheightlifting Open in die Löwenstadt zu holen, als die anderen möglichen Wettkampforte Hamburg und Hannover aus unterschiedlichen Gründen wegbrachen.

Das hatte auch damit zu tun, dass der Bundesverband der Gewichtheber relativ kurzfristig mit der Idee um die Ecke kam, abseits der Meisterschaften einen offenen Wettkampf ins Leben zu rufen. Und da das Gewichtheben in Norddeutschland eher ein Nischendasein führt, sollte die Veranstaltung in dieser Region starten, um die Sportart in den Fokus zu rücken. „Es ist ein Pilotprojekt, um zu schauen, ob auch größere Wettkämpfe hier funktionieren können“, sagt Hien Nguyen, Vorsitzender des VfV und Vizepräsident der Niedersächsischen Gewichtheber.

VfV Braunschweig kümmert sich um den reibungslosen Ablauf

Er und seine Mitstreiter kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Sie bauen auf, verkaufen an den Veranstaltungstagen Getränke und Snacks, helfen beim Wechseln der Gewichte. Das alles tun sie, um ihre Sportart in Braunschweig wieder ein bisschen bekannter zu machen. Und die GWL Open sollen dabei ein erster Schritt sein.

Auch einige weltweit erfolgreiche Gewichtheber haben sich angekündigt – einige Olympiateilnehmer werden der Veranstaltung beiwohnen. Nico Müller, Europameister von 2018, und Max Lang aus dem Nationalkader sind zugegen und geben Einblicke in ihren Sport. Sogar live übertragen wird der Wettkampf – im Internet auf Sportdeutschland.tv.

Große Bühne für die Schwerathleten

Die Idee hinter dem Sportereignis ist, dass sich Hobbysportler auf der großen Bühne präsentieren können – dafür ist die Norm geringer als zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft, die Sportler absolvieren je drei Versuche im Reißen und Stoßen, eine Minute haben sie pro Versuch Zeit. „Eine große Veranstaltung für den Athleten von nebenan, die Aktiven und Zuschauern Spaß macht, ist unser Ziel“, sagt Nguyen, dem die Vorfreude auf das Event anzumerken ist.

Mehr als 100 Gewichtheber aus Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Ungarn und Österreich haben sich für die Premiere in der Alten Waage angemeldet. Darunter sind nicht nur klassische Gewichtheber, sondern auch Crossfitter und andere Kraftsportler. Ohnehin habe sich das Bild des Gewichthebers in den letzten Jahren gewandelt. Es zähle nicht ausschließlich Kraft und Technik. Schnellkraft und Koordination nehmen beim Training einen höheren Stellenwert ein, als noch in der Vergangenheit.

Das sieht man auch an den Sportlern. „Wenn eine 50 Kilogramm schwere Frau das doppelte ihres Körpergewichts stemmt, ist das schon beeindruckend“, sagt Nguyen. Im Teilnehmerfeld sei das Verhältnis von Männern zu Frauen beinahe ausgeglichen.

Etwa 500 Besucher werden erwartet

Und die Athleten bekommen auf der Wettkampffläche bei ihren Versuchen die volle Aufmerksamkeit. „Wir haben zwar einen DJ, der zwischen den Durchgängen für Stimmung sorgen soll, aber der Moment auf der Bühne soll dem Sportler allein gehören“, erklärt Nguyen.

Auch einen Blick hinter die Kulissen wird es geben. Ein Teil der Sporthalle wird für die Vorbereitungen der Sportler abgetrennt. Die Zuschauer können jedoch auch diesen Bereich von der Tribüne einsehen. Etwa 500 Besucher erwartet der VfV, der auf weitere Kurzentschlossene und eine „coole Veranstaltung für Sportler und Publikum“ hofft.

German Weightlifting Open, Freitag von 19 Uhr an, Samstag, von 10 Uhr an. Eintritt: 8 Euro pro Tag, Kombiticket für beide Tage 12 Euro an der Tageskasse.