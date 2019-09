Show des Braunschweiger Sports verbindet die vier Elemente

Vier Elemente – Feuer, Wasser, Luft und Erde. Das war das Motto bei der elften Show des Braunschweiger Sports, den „Magic Moments“, am Samstagabend in der Volkswagenhalle. Die Leistungsschau von Tänzern und Turnern kommt – obwohl nicht mehr ganz taufrisch – prächtig an. Die Vereine stehen Schlange,...