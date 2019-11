Zwei Pleiten – Löwen U16 unterliegt Hagen und Paderborn

Auch am Doppelspieltag gelang den Basketballern der Basketball Löwen U16 kein Sieg. Am Samstag mussten sie sich in der Jugend-Bundesliga (JBBL) vor eigener Kulisse mit 72:118 (41:58) Phoenix Hagen geschlagen geben. Und am Sonntag unterlagen sie mit 74:99 (39:41) bei den Baskets Paderborn. Die...