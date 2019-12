Eintracht besiegt Klipper und verpasst Überraschung gegen Alster

Das war beste Werbung in eigener Sache. Eintrachts Hockeyspielerinnen haben in der Hallen-Bundesliga im ersten Heimspiel der Saison drei wichtige Punkte gegen den Klipper THC gewonnen. Mit 6:1 (3:0) wurde der große Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt am Samstag auf die Heimreise geschickt. Und...