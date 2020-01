USC-Volleyballer verlieren knapp gegen Schüttorf

Die furiose Aufholjagd des USC Braunschweig blieb am Ende unbelohnt. Mit 2:3 (14:25; 21:25; 25:21; 25:15; 13:15) verlor der Volleyball-Zweitligist am Samstagabend sein Heimspiel in der Tunica-Halle gegen den FC Schüttorf 09. Dass es nach den zwei verlorenen Sätzen zum Start noch einmal so spannend...