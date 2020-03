„It’s amazing“ – Whitaker gewinnt Veolia-Championat

Lange Zeit hatte es danach ausgesehen, dass Felix Haßmann nach seinem Sieg am Freitagabend auch am späten Samstagnachmittag die Nase vorn haben würde. In 31,76 Sekunden flitzten der 34-Jährige und sein fünfzehnjähriger Hengst Cayenne WZ durch den Parcours. Nur einer sollte noch schneller sein:...