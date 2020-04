MTV Braunschweig ist wieder Handball-Drittligist

So hatten sich die Handballer des MTV Braunschweig ihre Rückkehr in die 3. Liga nicht gewünscht. Statt Oberliga-Meisterschaft und Aufstieg mit einem Sieg auf dem Platz zu feiern, wurden der Mannschaft von Trainer Volker Mudrow diese Erfolge nun am grünen Tisch zugesprochen. Der Handball-Verband...