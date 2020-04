Ute

Braunschweig. Fast in allen deutschen Sport-Ligen dürfen angesichts des coronabedingten Abbruchs der Saison die besten Zweitligisten aufsteigen und so den Lohn ihrer Leistungen ernten. Nur Eintracht Braunschweigs Korbjägerinnen stehen wegen der organisatorischen Schwächen des Frauenbasketballs als Tabellenführer der Nord-Staffel mit leeren Händen da. Ihre Hoffnung auf einen Rückzug eines Erstligisten oder eine Liga-Aufstockung haben sich bislang zerschlagen. „Wir planen für eine weitere Saison in der zweiten Liga“, bedauert Manager Sven Rosenbaum.

Allerdings steht Lionpride bereit, falls bis zur Deadline Ende Mai doch noch ein Erstligist abspringen sollte. Komme dieser Tag x werde man neu entscheiden, sagt Rosenbaum. Möglich ist diese zumindest im Hinterkopf vorhandene Option dadurch, dass die Eintracht-Verantwortlichen sehr zuversichtlich sind, den Kern ihrer Mannschaft zusammenhalten zu können.

Aufstockung abgelehnt

Die deutschen Eigengewächse aus der Region, die sich in Gesprächen für den Aufstiegsfall bereits zu Lionpride bekannt hatten, würden auch für ein weiteres Jahr in der zweiten Liga bleiben, hofft Rosenbaum. Fürs Oberhaus schlügen also der organisatorische Mehraufwand für die bislang ehrenamtlichen Mitstreiter und als Zusatzkosten die erhöhten Summen für den Spielbetrieb und vielleicht das Gehalt einer weiteren Ausländerin zu Buche. Keine Kleinigkeiten, aber überschaubar.

Ein Weg, wie ihn beispielsweise die Handball-Bundesliga der Frauen geht, die ihre Liga um zwei Aufsteiger aufstockt, sei von der DBBL-Geschäftsführung abgelehnt worden, bedauert Rosenbaum. Angesichts der Corona-Situation wisse die Liga nicht, wann die nächste Saison beginnen kann. Denn es sei beschlossen worden, auf keinen Fall Geisterspiele austragen zu wollen, sondern auf den Zeitpunkt zu warten, zu dem wieder 500 Zuschauer erlaubt werden. Dann noch vier Spieltage mehr unterzubringen, weil 14 statt 12 Teams spielen, schien der Liga zu knifflig, berichtet der Eintracht-Manager. „Eine Aufstockung wäre aus unserer Sicht die Ideallösung gewesen, aber ich kann auch das andere Argument verstehen.“

Im Fokus von Erstligisten

So nehmen die Verantwortlichen nun erneut die Gespräche mit ihren Spielerinnen auf. Die Abwerbegefährdetsten, weil im Fokus von Erstligisten, seien sicherlich die Juniorinnen-Nationalspielerinnen Nina Rosemeyer und Merit Brennecke, mutmaßt Rosenbaum. Doch auch dieses Duo sei in Braunschweig weiterhin gut aufgehoben und könnte die nächsten Fortschritte machen, betont er. Nachdem Nina Rosemeyer in der vergangenen Saison meist unter dem Korb aushelfen musste, solle sie sich künftig wieder auf ihrer Stammposition auf dem Flügel entfalten können.

Noch mehr als zuvor sollen die Eigengewächse im Fokus stehen, viel Spielzeit erhalten, und von mindestens zwei, aber nicht mehr als vier Ausländerinnen ergänzt, gestützt und mitgezogen, aber eben nicht verdrängt werden. Profitieren dürften von dieser Ausrichtung in ihrem zweiten Jahr zweite Liga auch die 20-Jährigen Spielmacherinnen Melody Haertle und Maileen Baumgardt, die sich in dieser Saison schon größere Rollen erarbeitet hatten und in der nächsten als Stammkräfte glänzen könnten.

Talente mit internationaler Perspektive

Die Eintracht-Talente mit der größten Perspektive sind noch jünger, erst 17 und 16 Jahre, und sollen ebenfalls zu Leistungsträgerinnen reifen. „Franka Wittenberg und Lina Falk gehören nach Aussage der Bundestrainer zu den besten Spielerinnen ihrer Jahrgänge, auch im europäischen Vergleich“, sagt Rosenbaum und lobt den Trainer: „Und wir haben in Christian Steinwerth eben auch den richtigen Mann, der unseren Standort und diese Spielerinnen weiterentwickelt.“ Steinwerth, der zugleich das regionale U-18-Bundesligateam der Girls Baskets Regio 38 betreut, fährt beispielsweise regelmäßig nach Hildesheim, um dort mit Spielmacherin Wittenberg zu trainieren, die dann einmal weniger aus ihrer Heimatstadt nach Braunschweig zum Training anreisen muss. Angesichts solchen Aufwands wüssten die Spielerinnen und deren Eltern eben auch, was sie an der Eintracht haben.

So hofft Rosenbaum, nun zügig Spielerinnen und Sponsoren auch von einem ambitionierten zweiten Zweitliga-Jahr überzeugen zu können. Zwei Geldgeber hätten angesichts der ungewissen Corona-Zukunft allerdings signalisiert, dass sie besser nicht eingeplant werden sollten. „Da fehlt uns ein mittlerer fünfstelliger Betrag“, räumt der Manager ein. „Aber ich denke, wir werden uns trotzdem gut aufstellen können.“