Deutliche Angelegenheit im Stadtduell der Fußball-Landesliga: Mit 6:0 (3:0) machte der Aufstiegsaspirant TSC Vahdet das halbe Dutzend beim BSC Acosta voll. Kapitän Nils Gehde trug sich als dreifacher Torschütze in die Torjägerliste ein.

Der defensive Mittelfeldspieler der Elf von Trainer Sean Krebs eröffnete mit seinem Treffer in der 13. Minute die Saison des TSC Vahdet. Nach einer Ecke von Samet Piskin spitzelte Gehde den Ball am ersten Pfosten zur Führung ins Tor. Über weite Strecken des Spiels hatten die Gäste den Ball, der BSC Acosta versuchte, mit einer Fünferkette zu verteidigen und dagegenzuhalten. Umso ärgerlicher aus der Sicht von Trainer Sami Gharbi, dass das 0:2 erneut nach einer Ecke fiel. Niklas Eilbrecht stand am zweiten Pfosten goldrichtig und erhöhte (21.). „Die beiden Ecken haben wir einfach doof verteidigt, vor allem bei der Zweiten ziehen wir den Kopf ein“, schilderte Gahrbi die Fehler. Die 3:0-Halbzeitführung besorgte Nils Brehmer per Elfmeter, nachdem der Außenverteidiger nur per Foul zu stoppen war und selbst traf (40.).

Gleich nach Wiederbeginn kalt erwischt

Nach der Halbzeitansprache und der Systemumstellung von Gharbi kam sein Team besser ins Spiel, wurde aber kurz nach Wiederanpfiff erneut kalt erwischt. Nach einem Konter schnürte Bremer seinen Doppelpack und sorgte mit dem 0:4 für die Vorentscheidung (51.). „Wir laufen nach einer eigenen Ecke in einen Konter. Das ist total bitter. Wir müssen uns in der Intensität der Zweikämpfe steigern und werden mit der Rückkehr der Verletzten gegen Lamme an Qualität dazu gewinnen“, sah Gharbi im zweiten Durchgang trotz allem gute fußballerische Ansätze seiner Mannschaft. Nachdem das 0:5 eine ansehnliche Einzelleistung Gehdes war (76.), kombinierte sich der TSC Vahdet nach Vorlage von Daniel Hoffmann und Vincent Stoppel zum 0:6-Endstand (83.).

Trotz sechs Toren Luft nach oben

„Sechs Tore sind für den ersten Spieltag in Ordnung“, schmunzelte der Dreierpacker, schob aber hinterher: „Es ist noch Luft nach oben. Wir müssen noch besser aus der Ordnung heraus agieren“, blickt Gehde auf das Spiel nächste Woche gegen Schöningen voraus. Ähnlich kommentierte Trainer Sean Krebs den Auftaktsieg: „Ich bin mit vielen Teilen des Spiels zufrieden und dass wir gut in die Saison gekommen sind. Es gibt aber auch Teile, wo wir nicht dominant, spielbestimmend und aggressiv genug waren.“

Tore: 0:1, 0:5, 0:6 Gehde (13., 76., 83.), 0:2 Eilbrecht (21.), 0:3, 0:4 Brehmer (40., 51.)

BSC Acosta: Martinez - Mosenheuer, Buelow, Haidari, Rowold, Stucki - Zabel, Subotic, Weihe, Vergien - Einemann

TSC Vahdet: Genetiempro - Stoppel, Hoffmann, Eilbrecht, Brehmer - Gehde, Me. Luczkiewicz - Ada, Piskin, Fassa - Ma. Luczkiewicz