Braunschweiger fährt auf Omas Drahtesel durch halb Europa

Das Thema Nachhaltigkeit ist Felix Weber ein ernstes Anliegen. Der Braunschweiger Ultraläufer, der sich im Jahr 2018 mit der herausragenden Distanz von 260 Kilometern in die Weltelite der 24-Stunden-Läufer katapultiert hat, versucht, jeden Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückzulegen – im Alltag, möglichst aber auch auf Reisen. Für seinen ersten Tree-Athlon setzte sich der 33-jährige Outdoor-Enthusiast deshalb prompt auf das Damen-Fahrrad seiner Oma und radelte von der Löwenstadt nach Biel in der Schweiz, von wo aus er die Alpen in Laufschuhen bis ans französische Mittelmeer überquerte.

Moment mal: Tree-Athlon? Mit diesem selbst kreierten, sportlich-umweltbewussten Dreikampf möchte Weber für einen nachhaltigen Lebensstil werben – und nebenbei Spendengelder für die Wiederaufforstung des arg gebeutelten Harzwaldes generieren.

Tree-Athlon für das Umweltbewusstsein

„Die Idee bei einem Triathlon ist ja, dass man, wenn man ein schlechter Schwimmer oder ein schlechter Radfahrer ist, relativ viel durch das Laufen kompensieren kann“, erklärt Weber. Sein Tree-Athlon bestehe ebenfalls aus drei Disziplinen, setze aber einen anderen Schwerpunkt: „Ich möchte die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie man seinen Alltag umweltfreundlicher gestalten und weniger Treibhausgase produzieren kann.“

Die erste Disziplin heißt umweltbewusste Fortbewegung, „zum Beispiel, dass man zum Einkaufen mal das Fahrrad nimmt anstatt das Auto. Oder dass man beim Urlaub mal auf die Flugreise verzichtet“. Die zweite Disziplin ist ein aktiver und gesunder Lebensstil, etwa viel Bewegung an der frischen Luft und gesunde Ernährung. Disziplin drei ist schließlich das Pflanzen von Bäumen – zumindest indirekt.

Es geht nicht darum zu tadeln, sondern zu kompensieren

Nach seinem Tree-Athlon war Weber im September schon wieder alpin unterwegs. In den Lechtaler Alpen (Österreich) wurde er mit Laufpartner Benjamin Bublak Fünfter des dreitägigen Dynafit Trail Run 3. Foto: ANDI FRANK / oh

„Mein Ansatz ist nicht, mit dem Finger auf Leute zu zeigen und zu sagen: Ihr macht alles falsch oder Ihr habt wieder Fleisch gegessen“, erläutert Weber. „Vielmehr geht es darum, dass die Menschen sich Gedanken machen. Wenn sie dann meinen, dass sie sich etwas gegönnt haben, was ihnen oder der Umwelt nicht gutgetan hat, können sie das mit den Bäumen kompensieren und der Umwelt etwas zurückgeben.“

Zu diesem Zweck kooperiert der Braunschweiger, der im dänischen Aarhus Gesundheit und Ernährung studiert, mit dem Bergwaldprojekt e.V., einer international aktiven Naturschutzorganisation, die sich den Erhalt und die Pflege des Waldes auf die Fahne geschrieben hat.

Sechs Wochen auf dem Damen-Fahrrad

Was Weber in den ersten beiden Disziplinen draufhat, bewies er bei seinem ersten Tree-Athlon im Juli und August. Über sechs Wochen lang war er unterwegs. Zunächst ging es von Braunschweig mit dem „Albatros“, so heißt das Drei-Gänge-Damenrad seiner verstorbenen Oma, nach Biel in der Schweiz, mit einem winzig kleinen Umweg über Hamburg und Bremen.

Auf die Frage, ob er während dieser Ochsentour nie Zweifel an dem ehrgeizigen Unterfangen hatte, fällt ihm nur der letzte Tag vor der Ankunft in Biel ein: „Da bin ich die Berge plötzlich überhaupt nicht mehr hochgekommen und dachte mir, dass ich doch unmöglich so müde sein kann. Und es ist schon anstrengend, wenn man jeden Hügel im Stehen fahren muss.“ Wie sich herausstellte, hatte sich sein erster Gang verabschiedet, der aber schnell repariert war.

Übernachtung bei Freunden oder unter freiem Himmel

Übernachten konnte der ehemalige HvF-Schüler auf der Tour meist bei Freunden, nur zweimal baute er sein Zelt auf. „Dass ich wusste, dass mich meine Freunde abends mit einem warmen Essen empfangen, hat mich immer wieder motiviert.“

Nach zwei Wochen – knapp 2500 Kilometer waren da auf rollenden Reifen zurückgelegt – stieg Weber in die zweite Disziplin ein, den Lauf über die Alpen. Er kombinierte die Fernwanderwege GR5, Grande Traversata delle Alpi (GTA) und GR52, bis er nach 18 weiteren Tagen den Badeort Menton an der Côte d’Azur erreichte. Täglich legte er auf diesen Wegen 40 bis 60 Kilometer zurück, am Ende waren es 804 Kilometer, das sind fast 20 Marathon-Läufe, und überwand dabei 40.000 Höhenmeter.

In der majestätischen Bergwelt wurde nachts meist biwakiert: „Das Wetter war wirklich unheimlich gut, so dass ich meistens ohne Zelt unter freiem Himmel schlafen konnte.“

Beeren, Brot und Kichererbsen

Als Nahrung dienten ihm vor allem Heidel-, Him- und Brombeeren, aber auch Brot, Nüsse, Kichererbsen, Cerealien und Obst. „Ich habe ein Zelt und zwei Füße, und ich esse Pflanzen. Das ist alles, was ich brauche“, beschreibt sich der Veganer auf seiner Homepage (www.tree-athlete.org) selbst.

In Menton angekommen, vergeudete der Braunschweiger kaum Zeit mit baden, sondern fuhr per Anhalter direkt zurück nach Biel. Anderthalb Tage später saß er wieder auf seinem „Albatros“, den er diesmal sogar bis nach Aarhus steuerte. Aber auch dieses Mal lief die Fahrt nicht ganz problemlos: 300 Kilometer vor seiner Heimatstadt brach der Lenker. Zum Glück half ihm ein Ehepaar nahe Fulda nicht nur mit der Reparatur, sondern bot ihm auch leckere Spaghetti und Energiekekse an.

Viele nette Leute kennengelernt

„Ich habe wieder viele nette Leute kennengelernt“, erzählt Weber und berichtet von einer weiteren tollen Begegnung: „Bei der Alpenüberquerung habe ich auf dem Pass zwei Deutsche getroffen, mit denen ich mich nur 15 Minuten unterhalten habe. Als ich dann abends einmal Internet hatte, habe ich gesehen, dass sie 100 Euro gespendet haben.“ Beim Bergwaldprojekt gibt es dafür 20 Setzlinge.

Für seine 800 Alpen-Kilometer stiftete der sportliche Aktivist selbst acht Bäume, durch weitere Läufe und viele Unterstützer seiner Initiative kamen bis zum 2. Oktober 294 Bäume zusammen. Vom 11. bis zum 17. Oktober möchte Weber am Wurmberg bei Braunlage im Harz als freiwilliger Helfer gemeinsam mit dem Bergwaldprojekt die Setzlinge selbst auspflanzen. „Für mich ist dieses Projekt eine Möglichkeit, der Natur für ihre Schönheit zu danken und ihr etwas zurückzugeben“, erklärt er seine Motivation.

Ausnahmsweise mit dem ICE unterwegs

Der „Albatros“, der dem Tree-Athleten schon viele tausend Kilometer treu zu Diensten war, darf für den Trip von Dänemark in den Harz übrigens eine verdiente Pause einlegen. Aus Zeitgründen nimmt Felix Weber diesmal ausnahmsweise „den schnellsten Klimaschützer Deutschlands“ – den ICE.