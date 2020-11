USC-Volleyballer haben Trainingsverbot und hoffen auf Ausnahme

Zum Glück ist der USC Braunschweig an diesem Wochenende spielfrei. Andernfalls wäre es in der 2. Volleyball-Bundesliga Nord zu einem Spielausfall gekommen, denn das Team von Spielertrainer Antti Poikela darf aufgrund der Beschlüsse, die die Länder angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen für den November getroffen haben, nicht trainieren. „Und wenn wir nicht trainieren dürfen, spielen wir auch nicht. Dafür hat auch die Liga Verständnis aufgebracht“, erklärt USC-Präsident Volker Ernst.

Die zweithöchste Volleyball-Spielklasse des Landes ist zwar eine Profiliga, doch nach der neuen niedersächsischen Verordnung gilt jemand nur als Profi, wenn die Sportler, die einer Mannschaft angehören, ihre Sportart berufsmäßig ausüben. Das ist beim USC und vielen Konkurrenten nicht bei allen Akteuren der Fall.

Dennoch dürfen Schüttorf und Baden, die anderen Volleyball-Zweitligisten Niedersachsens, trainieren, weil die dortigen Behörden es zulassen. Dem USC macht derzeit die Stadt Braunschweig einen Strich durch die Rechnung. Das Erteilen einer beantragten Ausnahmegenehmigung dauert an. USC-Präsident Ernst zeigt dafür aber vollstes Verständnis: „Kein Vorwurf. Die Stadt muss unsere Anfrage gewissenhaft bearbeiten.“

Allerdings richtet er einen Appell an die Liga. Die Volleyball-Bundesliga (VBL) habe zu klären, dass keine Wettbewerbsverzerrung entstehe. Dies sei auch der Tenor aus dem Arbeitskreis 2. Bundesliga gewesen, der am Montag via Videoschalte tagte.

Viele Vereine sprachen sich dort für eine Unterbrechung aus – auch der USC, weil es gesamtgesellschaftlich ein falsches Zeichen wäre, auf Gedeih und Verderb weiterzuspielen, wie Ernst erklärte. Auch die Corona-Schnelltests, die nun verpflichtend sind, belasten die Kassen der Klubs in wirtschaftlich schweren Zeiten zusätzlich. Die VBL hält jedoch zunächst am Spielplan fest – offenbar um weitere Pleiten vor allem in Liga eins zu verhindern. Dort sind die Teams auf Zuschauereinnahmen und den Fortgang der Saison angewiesen, weil sie sich meist teure Vertragsspieler aus dem Ausland leisten.

Dem Vernehmen nach ist die Liga nun sogar auf die niedersächsische Landesregierung zugegangen – ein klares Zeichen, dass sie die Spiele auch im November durchziehen möchte. Für den USC bleibt daher zu hoffen, dass bis Montag geklärt ist, ob er in der Tunica-Halle trainieren darf. Ansonsten drohen wirklich Spielausfälle.