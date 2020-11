Braunschweigs Sportverbot für Zweitligisten bleibt bestehen

Die schlechte Nachricht erhielten Trainer Christian Steinwerth und seine Zweitliga-Basketballerinnen von Eintracht Lionpride am Donnerstag erst über unserer Zeitung: Die Stadt hält nach nochmaliger Prüfung ihr Trainingsverbot unter Berufung auf die niedersächsische Corona-Verordnung aufrecht. So heißt es in einer Stellungnahme der Kommune.

Auch Volleyball und Hockey betroffen

Die Mannschaft mit ihren vier Vertrags- und fünf Bundeskader-Spielerinnen wird nicht als Profiteam eingestuft und darf demnach nicht trainieren. Das Gleiche gelte auch für die USC-Volleyballer und die Hockeyspielerinnen Eintrachts.

„Die Verordnung ist eindeutig und lässt keine Ausnahmen zu“, heißt es weiterhin – und: „Die Stadt empfiehlt dem Verein, sich an das Land zu wenden.“

Eintracht muss nicht nach Düsseldorf

Bei den Basketballerinnen ist man enttäuscht, hat aber nicht mehr den Zeitdruck wie noch am Mittwoch. Denn gestern hat die zweite Liga nach Informationen unserer Zeitung die nächsten beiden Spieltage abgesetzt, weil so viel Unsicherheit an den Standorten herrscht.

Teams, die gegeneinander spielen möchten und bereits corona-getestet sind, dürfen trotzdem antreten. Eintracht hingegen muss nicht ohne Training wie ursprünglich vorgesehen am Samstag in Düsseldorf auflaufen. „Aber wir brauchen eine Lösung, mit der wir in den nächsten Wochen arbeiten können“, betont Steinwerth. „Und zwar am besten als Team.“

Stützpunkttraining in Wolfenbüttel?

Vorerst kann er nur mit den vier Profispielerinnen in die Halle, und zwar immer nur mit einer auf einmal. Die U18 und U20-Kaderspielerinnen dürften laut Verordnung nur an einem Bundes- oder Landesstützpunkt trainieren. Steinwerth hat erfahren, dass es so etwas zumindest auf dem Papier in Wolfenbüttel geben soll, und er will nun versuchen, ob er dort für seine Schützlinge etwas erreichen kann.

Denn am 21./22. November soll der Zweitliga-Spielbetrieb schon weiter gehen, dann mit obligatorischen Corona-Tests vorweg.