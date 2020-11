Champions League-Erfahrung im Tor der MTV-Handballer

Von Rostock nach Braunschweig und umgekehrt. Diese Strecke kennt Jan Kominek inzwischen auswendig. Und der Torhüter der Drittliga-Handballer des MTV Braunschweig spult sie trotz der Umstände rund um die Corona-Pandemie, wegen denen das Team seit Anfang November nur mit zwei Personen gleichzeitig in der Sporthalle trainieren darf, weiterhin Woche für Woche motiviert ab. Denn im jungen MTV-Team fühlt sich der 39-jährige, der mit seiner Familie seit Jahren in der Hansestadt wohnt, richtig wohl.

Mudrow ließ nicht locker

„Es macht Spaß mit der jungen Truppe. Es könnte nicht besser laufen“, schwärmt Kominek. Bereits drei Siege und ein Unentschieden stehen auf dem Punktekonto bei nur einer Niederlage. Dabei wollte der gebürtige Tscheche im Herbst seiner erfolgreichen Karriere wegen der langen Autofahrten zunächst gar nicht in die Löwenstadt wechseln. Doch Trainer Volker Mudrow ließ nicht locker. „Bei einem weiteren Anruf am späten Abend habe ich dann zugesagt“, verrät Kominek, der diese Entscheidung nicht bereut hat und seinen am Kreuzband verletzten Landsmann Marek Stefanic ersetzt. Auch die ligaweit längst bekannte Hexenkessel-Atmosphäre der Alten Waage war für Kominek ausschlaggebend. Gedränge auf den Rängen und tosenden Lärm kennt er aus seiner Zeit auf großer europäischer Bühne.

Mit Panellinios Athen und Paok Saloniki trat er im Europacup beziehungsweise zwei Spielzeiten in der Champions League an und feierte insgesamt drei Mal die griechische Meisterschaft. „Das war eine geile Zeit“, schwärmt er über die Zeit von 2006 bis 2011. Auf eine rappelvolle Alte Waage mit mehr als 1000 Zuschauern hatte sich der 1,97-Meter-Mann daher besonders gefreut. Bisher kennt er sie nur aus dem Blickwinkel der Gäste-Mannschaft. „Obwohl bislang nur 300 Zuschauer erlaubt sind, war die Stimmung in den bisherigen Heimspielen fantastisch“, sagt Kominek.

Wahl-Nordlicht Kominek

Nach einer Stippvisite in Ungarn – mit Budapest traf er im Wettbewerb der Pokalsieger auf den Bundesligisten SG Flensburg/Handewitt und schied klar aus – folgte 2012 der Schritt nach Deutschland zum damaligen Zweitligisten Empor Rostock. Seitdem spielt Kominek im Norden. Auf einige Spielzeiten an der Ostsee folgten weitere Drittliga-Jahre in Schwerin. Dort schätzt er wie beim MTV den familiären Umgang. Die Betreiber eines griechischen Restaurants bezeichnet er sogar als Familie. „Die sind immer zu den Spielen gekommen“, sagt Kominek, der aus seiner Zeit im Land der Götter auch Griechisch recht gut drauf hat.

Das Individualtraining nimmt Kominek sehr ernst – wie ein Musterprofi eben. Er pariert dann zahlreiche Schlagwürfe und Sprungwürfe eines Mitspielers. „Wir machen uns sehr gut warm und steigern die Belastung. Wir wollen vorbereitet sein, wenn es Anfang Januar in der Liga weitergehen sollte.“ Körperlich ist er topfit. Laufeinheiten macht er in Rostock. „Ich möchte noch einige Jahre spielen, Spaß haben, das Adrenalin spüren“, sagt Kominek, der Junioren-Nationalspieler in Tschechien war. Womöglich beendet er noch sein Sport- und Geografie-Studium auf Lehramt. Das musste vor seinem Sprung nach Griechenland warten. Nur zwei Semester fehlen. „Diese Chance musste ich damals nutzen. So etwas kommt nur einmal“, bereut Kominek diesen Schritt keine Sekunde. Die Duelle aus der Saison 2006/07 gegen die Stars des FC Barcelona (Niederlagen mit 22:37 und 24:34) sind ihm besonders in Erinnerung geblieben.

Erfahrenes Torwart-Duo

„Mit Jan ist uns nach der Hiobsbotschaft mit Marek ein glücklicher Transfer gelungen. Neben dem Sportlichen ist er auch als Typ sehr gut angekommen“, sagt Mudrow. Bei den roten Löwen ist Kominek die Nummer eins vor dem ebenfalls international erfahrenen 47-jährigen Ariel Panzer, mit dem er schon einmal das Torhüter-Duo in Schwerin bildete.

Mehr Routine kann auf dieser Position jedenfalls kein Drittligist aufbieten.