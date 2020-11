Braunschweiger Sportvereine haben im Netz viel zu bieten

Die Pandemie hat den Amateursport von Beginn an getroffen. Der Lockdown im Frühjahr sorgte zunächst für Stillstand auf Plätzen und in Hallen. Gleichzeitig suchten die Klubs verzweifelt nach Möglichkeiten, ihren Mitgliedern auf anderen Wegen Leistungen anzubieten. Seitdem hat sich einiges entwickelt. Zumindest die größeren Vereine haben jetzt, im Teil-Lockdown, online einiges zustande gebracht.

Rund 50 Stunden pro Woche umfasst das Online-Angebot des MTV Braunschweig mittlerweile. „Wir hatten viele digitale Kurse schon vor der Corona-Krise in der Schublade, weil wir in dem Bereich so oder so etwas auf die Beine stellen wollten“, erklärt Vereinssprecher Dennis Opel. Während des ersten Lockdowns seien viele Angebote über die Video-Plattform Youtube gesendet worden. „Da haben uns die Mitglieder dann aber die Rückmeldung gegeben, dass sie die Kommunikation mit den anderen vermissen“, berichtet Opel.

Wechsel auf die Zoom-Plattform

Mittlerweile ist der Markt ohnehin gesättigt. Auf Youtube beispielsweise gibt es Fitness- oder spezielle Gymnastikclips ohne Ende – ob die Übungen dabei von einer fremden Person oder der aus dem Verein bekannten Trainerin erklärt werden, dürfte für viele keinen so großen Unterschied machen. „Außerdem haben wir gar nicht die technischen Möglichkeiten, die andere Anbieter in diesem Bereich nutzen können“, meint Opel. Deshalb hat sich der Verein jetzt auf Angebote auf der Videokonferenz-Plattform Zoom konzentriert und sich die entsprechenden Nutzungslizenzen gesichert. Zwar sind bis zu 40-minütige Sitzungen kostenlos – doch das wäre dem MTV für seine Sportkurse zu knapp bemessen.

Um die Aufzeichnungen qualitativ so hochwertig wie möglich gestalten zu können, hat der Klub investiert: Rechner und passende Verkabelungen wurden angeschafft, ebenso ein Mischpult. Denn viele der Kurse kommen aus dem Bereich Fitness, Entspannung und Gesundheitssport und werden musikalisch unterstützt. Die Übungsleiter kommen für die Kurse in der Regel ins Fitnessstudio des MTV, um die Räumlichkeiten und die dort installierte Technik nutzen zu können. Bis zu 100 Personen pro Kurs können theoretisch dabei sein.

Großes Potenzial im Online-Sport

„Wir sehen im Online-Sport großes Potenzial und haben in dem Bereich noch einiges vor. Kern unserer Angebote sollen aber Vor-Ort-Kurse mit einem echten Vereinsleben bleiben“, sagt Opel.

Auch beim Polizei SV ist in Sachen digitale Sportkurse einiges ins Rollen gekommen. „Wir haben mehrere Sparten und Abteilungen, die online aktiv geworden sind“, erklärt Oliver Nieden. Darunter fallen Sportarten, in denen sich auch auf Distanz gut arbeiten lässt. „Wir haben zum Beispiel Kurse für Yoga oder Ju-Jutsu. Auch unsere Schwimmer bieten ein Athletiktraining an, dass ein- bis zweimal pro Woche stattfindet“, sagt der Sportkoordinator des Vereins. Die Karateka des PSV, so Nieden, prüften derzeit sogar, ob die unteren Gürtelprüfungen über das Netz abgenommen werden können. Dies sei denkbar, weil dafür kein realer Gegner nötig sei. Die Übungen könnten beim Kata absolviert werden, einer Übungsform mit imaginärem Gegner. „Auch unsere Cheerleader sind im Online-Training aktiv. Sie absolvieren bestimmte Aufgaben, filmen das Ergebnis und verschicken das Video später“, erläutert Nieden. Die meisten Übungsleiter erledigten ihren Job von zu Hause und würden dafür wie gehabt entlohnt. Die technischen Voraussetzungen habe bislang noch niemanden vor Probleme gestellt, berichtet der Vereinsverantwortliche.

Zumba aus Lamme via Internet

Auch der TSV Lamme setzt auf die Möglichkeiten des Internets. Eine Übungsleiterin bietet seit kurzem ihren Zumba-Kurs für alle Vereinsmitglieder online an. Am Wochenende startete dann auch die Fußballabteilung mit einem Angebot: Dirk Schütt, Co-Trainer der ersten Herrenmannschaft, lud erstmals zu einem digitalen Fitness-Workout ein. Teilnehmen durften Herren- und Damenteams sowie U19-Kicker. „Das soll ein regelmäßiges Angebot werden, das eventuell auch auf den gesamten Verein ausgeweitet wird“, erklärt Sascha Fassa, Cheftrainer der ersten Herrenmannschaft.

Und weil beim TSV auf Teamgeist und Zusammenhalt großen Wert gelegt wird, soll seine Mannschaft künftig öfter auch einfach nur zum Plaudern bei Videokonferenzen zusammenkommen. Ebenso sind Veranstaltungen wie Pokerabende geplant. „Unsere Jungs sind da sehr kreativ“, meint Abteilungsleiter Björn Adlung. Schließlich weiß keiner so richtig, wann sich die Spieler mal wieder auf dem Rasen begegnen. Bis dahin gilt die Devise: nicht aus den Augen verlieren und ein bisschen bewegen.