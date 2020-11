TSV-Lamme-Fußballerinnen laufen virtuell bis nach Rom

Es ist nicht die Zeit für Reisen, im Sport nicht die Zeit für Mannschaftsfahrten. Eigentlich ist es nicht die Zeit für irgendetwas, das mit körperlicher Ertüchtigung zu tun hat – der Vereinssport auf Eis, die Fitnessstudios dicht, selbst der Garten geht langsam in den Winterschlaf über. Immerhin, ein kleiner Rest bleibt. Gymnastik auf der Matte im Wohnzimmer, aber das ist nicht jedermanns Ding. Und laufen in der freien Natur. Zu Letzterem versuchen auch viele Trainer von Fußballmannschaften ihre Schützlinge zu treiben. Schließlich soll jeder fit bleiben, der Weihnachtsspeck kommt schließlich früh genug. Aber: Auch das ist nicht leicht. Oft müssen die Übungsleiter zu kleinen Motivationsspritzen greifen. Geschickt gesetzt bewirken sie bisweilen Wunder.

Auf nach Italien! Auf nach Rom, wer möchte das nicht? Die spanische Treppe als Trainingseinheit rauf und runter wetzen und am Petersdom für den nächsten Sieg beten – das nicht unbedingt. Aber den Trevi-Brunnen bestaunen, das Kolosseum erkunden und vielleicht die eine oder andere Pizza vertilgen? Das geht schon. Die historische Metropole als Ziel der Träume, so etwas muss doch ziehen – dachte sich auch Sebastian Thies. Der Trainer der Frauenmannschaft des TSV Lamme dachte sich mit seinen Helfern deshalb eine virtuelle Reise nach Rom aus. Dafür allerdings musste in der Realität kräftig gelaufen werden. Jede Spielerin sammelte Kilometer, um das Team auf einer virtuellen Fahrt gen Süden voranzubringen. 1423 Kilometer waren abzureißen vom Lammer Sportplatz bis zum altehrwürdigen Kolosseum.

Bolognese als Belohnung

„Wir haben schon einige Ideen ausprobiert. Mal haben wir mit kleinen Bestrafungen gearbeitet, mal mit Anreizen. Die Anreize haben immer besser funktioniert“, berichtet Thies. Und auch die Reise nach Rom geriet zum Triumph. „Viele der Mädchen waren hochmotiviert“, erzählt der Trainer. Zwar habe nicht jeder so viel Zeit. Aber: Im Schnitt habe jede Läuferin mehr als 60 Kilometer zurückgelegt. Dokumentiert wurde der Reisefortschritt in einer App, über Instagram informierte das Trainerteam die Mannschaft regelmäßig, wo auf der Landkarte sie sich gerade befunden hatte.

„Wenn du in den ganzen Wintermonaten nichts machst, fängst du danach doch wieder bei Null an“, erklärt Thies. Die Mannschaft ist mit seiner eigenen Hilfe kurz vor Fristende am vergangenen Wochenende in Rom angekommen. Die Belohnung dafür gibt es am

12. Dezember in Form einer etwas anderen Weihnachtsfeier, gestaltet als italienischer Abend. „Ich werde einen großen Pott mit Bolognesesoße kochen. Zusammen mit jeweils einer Portion Nudeln, einem Keks in italienischer Stiefelform als Nachtisch und vielleicht auch einer Flasche Wein bekommt jede Spielerin ein kleines Paket“, erklärt Thies. Dann werde man sich per Videokonferenz zusammenschalten und den Lohn für die Reisestrapazen so richtig genießen.

Den Konkurrenzkampf innerhalb des Teams nutzt hingegen Bezirksligist SV Kralenriede als Antrieb zum fit halten. Eine bestimmte Anzahl an Kilometern hat das Team in der Gesamtheit innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums zu laufen – dann winkt eine Belohnung, meist in Form eines erfrischenden Durstlöschers. „Die drei besten Läufer bekommen noch einen Extrapreis“, berichtet Slodczyk. Zudem würden Spezialpreise vergeben. Ein Spieler wurde für die ausgefallenste Laufstrecke prämiert, weil seine Route aus der Vogelperspektive betrachtet den Schriftzug „SVK“ bildete. Ein anderer Akteur machte sich mit einem besonders schicken Kostüm auf den Weg – als Balletttänzerin. Und auch eine kleine Strafe war mit einem Kostüm verbunden: Der faulste Läufer musste verkleidet die Trainingsschmach über sich ergehen lassen, indem er die Einheit im rosa Outfit zu absolvieren hatte. Auch für diesen Winter ist eine neue Challenge geplant. „Aber ein bisschen warten wir noch ab“, sagt Slodczyk.

Auch alte Säcke können laufen

Manchmal werden die Herausforderungen auch in Form eines Laufwettbewerb zwischen zwei Teams gestaltet. Doch ähnlich wie Slodczyk in Kralenriede warten viele Trainer mit solchen Ideen noch etwas ab. „Bei uns halten sich die Jungs gerade eigenständig fit“, erzählt Sami Gharbi vom Landesligisten BSC Acosta. In einer Chatgruppe postete der Coach kürzlich einen Beitrag von einer persönlichen Lauferfahrung. Zusammen mit Lengedes Trainer Kai Olzem lief er das Ringgleis entlang – mit rund 21 Kilometern immerhin ein Halbmarathon. „Wenn mein Trainer mir das früher geschickt hätte, hätte ich gesagt: Wenn der alte Sack das schafft, schaffe ich es auch“, meint Gharbi. Und so hofft der Trainer, dass einige Spieler den Kitzel spüren, den Stadtkern ebenfalls auf der beliebten Route umrunden zu wollen.

Gemeinsam für eine sinnvolle Sache hieß es im ersten Lockdown im Frühjahr bei der U19 des SV Broitzem. Trainer und Jugendfußball-Abteilungsleiter Kristoffer Plettau organisierte eine Art Sponsorenlauf. Für gelaufene Kilometerpakete spendeten Privatpersonen und Firmen Geldbeträge. So schafften die Spieler die 1000 Kilometer-Marke und erliefen nach kleiner Aufrundung durch den Verein 1000 Euro. Das Geld erhielten je zur Hälfte die beiden Kitas im Stadtteil. „Die Jungs fanden die Idee sofort klasse“, berichtet Plettau. Die Spendenbereitschaft solle allerdings nicht überstrapaziert werden. Vielleicht gebe es im nächsten Jahr eine Neuauflage – unabhängig davon, ob es einen weiteren Lockdown gebe oder nicht.