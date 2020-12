Wie Hallensport in Braunschweig zu zweit möglich ist

Das Schöne am Mannschaftssport ist die Gemeinschaft. Doch damit ist nicht viel in Corona-Zeiten, zumindest nicht im Breitensport. Aber: Ganz brach liegt der Vereinssport in Braunschweig dann doch wieder nicht. Eine Nische für die Vereine neben Online-Angeboten: der Individualsport. Einige Vereine haben bei der Stadt Sondernutzungen für Sportstätten beantragt, um den Betrieb im erlaubten Rahmen zumindest auf Minimalniveau aufrecht zu erhalten. Und ein klein bisschen Geselligkeit kommt sogar doch auf.

André Schimke und Christoph Goebel gönnen dem kleinen Ball keine Pause. Hin und her fliegt die weiße Kugel und bleibt nur ab und zu im Netz hängen. Die beiden Tischtenniscracks vom TTC Magni wollen die Zeit voll ausnutzen. 60 Minuten bleibt ihnen an diesem Abend in der Kurt-Schumacher-Straße, um ihrem Hobby nachzugehen – nicht mehr. Sie sind zu zweit. Nun ist die Halle nicht gerade groß, aber etwas einsam steht die Platte dann doch da. „Auf Seitenwechsel verzichten wir“, erklärt Christoph Goebel zwischen zwei Ballwechseln. Jeder Spieler bleibt auf seiner Hälfte – und mit ihm mögen das doch bitte auch die ausgeatmeten Aerosole tun.

Die Hälfte der Vereinsmitglieder will spielen

Der TTC Magni hat bereits im November ein Konzept entwickelt, um seinen Aktiven gerecht zu werden. „Manche verzichten auch freiwillig auf das Spielen, was völlig okay ist“, sagt der Vorsitzende Martin Stützer. Aber gut die Hälfte der Sportler will an der Platte stehen und sich in der Zeit von Spekulatius und Zimtschnecke ab und zu auspowern. So sind vier Gruppen mit verschiedenen Leistungsniveaus entstanden. Jede Gruppe kann einzelne Trainingstage nutzen. Ein Koordinator kümmert sich innerhalb der Gruppe um die Paarungen.

Der Verein hatte von Beginn an festgelegt: Nur eine Platte wird aufgebaut, an der sich zwei Sportler messen dürfen. Im Dezember hatte die Stadt in einem Schreiben an die Vereine noch einmal erklärt, dass in den Hallen unter Einhaltung von Abständen und Hygienevorschriften auch Parallelbetrieb möglich sei. Heißt: Der TTC Magni dürfte die Halle auch aufteilen und mehrere Tische aufbauen.

Störbälle von nebenan bleiben aus

„Wir haben aber an der bestehenden Regelung festgehalten. Letztlich stehen auch wir in der Verantwortung und wollen nicht dafür sorgen, dass sich das Virus weiter ausbreitet“, sagt Stützer. Und so bleibt es bei den kleinen Zweierrunden, die zumindest einen Vorteil haben: Störbälle von nebenan bleiben aus. Und der Abstand zwischen den beiden Gegnern ist allein durch die Ausmaße der Platte gewährleistet.

Noch größer ist die Distanz sogar beim Tennis. „Man ist hier weiter von anderen entfernt als bei jedem Einkaufsgang“, sagt Ralf Hinrichs. Der Abteilungsleiter und Coach beim BTHC erklärt, dass in der vereinseigenen Halle seit November individuelles Training stattfinde. Und das heißt: Ein Trainer arbeitet mit einem Tennisspieler. Mehr Spieler dürften nur dann auf den Platz, wenn sie aus einem Haushalt kämen. Weil die beiden Hallenfelder im Bürgerpark nicht ausreichen, trainieren die BTHC-Mitglieder außerdem in verschiedenen Tennishallen in der Stadt.

Existenzen von Tennislehrern in Gefahr

„Letztlich haben wir noch Glück, dass die Zahlen bei uns nicht so hoch sind und wir das Training anbieten können“, meint Hinrichs. In anderen Regionen sei das ganz anders. Dort seien die Existenzen vieler Tennislehrer angesichts der Maßnahmen massiv gefährdet. Da sei es gut zu verschmerzen, dass der Trainer jetzt auf taktile Hilfen verzichten müsse. Seinen Schülern etwa die richtige Griffhaltung an deren Schlägern zu zeigen und sie dabei zu berühren, sei nicht erlaubt, so Hinrichs.

Selbst Kampfsport wird derzeit in Vereinen praktiziert. Gerade erst am Dienstag sind die Fechter des MTV Braunschweig wieder in den Trainingsbetrieb gestartet. Immer ein Trainer kümmert sich dort um einen Aktiven in der zweigeteilten Halle im Magniviertel. „Parallel dazu bietet eine dritte Trainerin ein Online-Workout an“, erklärt Werner Hensel. Der Trainer erläutert, dass in Wettkämpfen der Mindestabstand zwischen zwei Gegnern durchaus unterschritten werde.

Die Klingen sorgen für den Mindestabstand beim Fechten

„Im Training ist das aber nicht nötig“, betont er. Bei den Lektionen werde die Technik geschult. Und gehe man von der Länge einer Florettklinge von 90 Zentimetern aus, sei bei zwei Waffen auch immer ein Mindestabstand gewahrt. Bei deren Nutzung sei zudem eine Maske Pflicht. Die allerdings schütze nur vor Verletzungen. „Coronasicher ist sie leider nicht“, sagt Hensel.