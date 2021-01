Ex-Nationalspielerin aus Braunschweig träumt von Olympia

Im Vereinsbasketball hat sich Stefanie Grigoleit in der ersten und zweiten Bundesliga einen Namen gemacht. Acht Länderspiele durfte sie mit der DBB-Auswahl 2017/2018 absolvieren – ihre Bestleistung sind 13 Punkte gegen die Schweiz. Anschließend war sie als Profispielerin in Italien aktiv. Doch die Flügelspielerin des Zweitligisten Eintracht Lionpride will noch höher hinaus. In der erstmals olympischen Spielform 3x3 – dem Duell zweier Teams auf einen Korb – sind die Spiele in Tokio ihr großes Ziel, die pandemiebedingt um ein Jahr auf diesen Sommer verschoben wurden.

Auf dem Weg dahin muss die Braunschweigerin mit ihrem Team im Mai aber noch die Qualifikation bestehen. Diese sollte in Indien stattfinden und wurde vor kurzem nach Österreich verlegt. Sollte es in Graz mit dem Ticket Richtung Tokio klappen, dürfte Grigoleit in der asiatischen Metropole auch dabei sein. Sie gilt in dem Pool von 3x3-Nationalspielerinnen als gesetzt. „Damit würde ein Traum für mich wahr werden“, ergänzt die seit Dezember 31-Jährige.

Grundausbildung bei der Bundeswehr

In Sachen Vorbereitung wird es langsam ernst, unabhängig davon, ob die Qualifikation und die Spiele kurzfristig erneut abgesagt werden könnten. Seit dieser Woche weilt Grigoleit in einer Hannoveraner Kaserne und wird als Sportsoldatin bis Anfang Februar eine militärische Grundausbildung absolvieren. In der Landeshauptstadt wurde der erste 3x3-Bundesstützpunkt geschaffen. Anschließend kann sie sich vom Dienst freistellen lassen und dann Vollzeit auf Basketball konzentrieren, da die weiteren Termine von der Bundeswehr als DBB-Kooperationspartner auf den Sport abgestimmt werden.

In die Löwenstadt wechselte die 1,86-Meter-Frau aus alter Verbundenheit zu Coach Christian Steinwerth. Beide sind in Wolmirstedt nördlich von Magdeburg geboren. Mit zwölf Jahren begann Grigoleit im selben Verein wie Steinwerth mit dem Basketballsport, seit 2019 wendet sie sich verstärkt der jungen Spielform 3x3 zu. Für die Blau-Gelben trumpfte sie in den lediglich zwei absolvierten Ligaspielen bis zum Lockdown Anfang November vor allem mit ihrer überragenden Athletik und Vielseitigkeit auf. „Stefanie ist ein Glücksfall für uns“, sagt Steinwerth, der hofft, dass er noch oft in der Liga auf seine namhafteste und erfahrenste Akteurin zurückgreifen kann, sollte der weiterhin ausgesetzte Spielbetrieb überhaupt fortgesetzt werden.

Fitnesstrainerin als Berufswunsch

Nach ihrer Zeit von maximal zwei Jahren als Sportsoldatin hat Grigoleit vor, ins zivile Leben zurückkehren. Sie hat ein Studium im Personal-Training absolviert und kann sich gut vorstellen, in einem Fitnessstudio zu arbeiten oder gar eines zu leiten. Nebenbei möchte sie weiter auf hohem Niveau Basketball spielen und sich im Jugendbereich einbringen, zum Beispiel bei den Girls Baskets.

„Es passt in Braunschweig alles. Das Team und die Organisation sind super. Und in die Heimat oder nach Hannover sind die Wege nicht weit. Ich möchte in dieser Stadt dauerhaft Fuß fassen und mir hier etwas aufbauen“, verdeutlicht Grigoleit, wie wohl sie sich an der Oker fühlt.

Wohl gefühlt in Italiens zweiter Liga

Eintrachts italienische Flügelspielerin Arianna Zampieri kennt Grigoleit seit ihrer Zeit für den Zweitligisten Moncalieri. Knapp zwei Jahre sind sie auch ein Paar. Für die Mannschaft nahe Turin war der Erstliga-Aufstieg zum Greifen nahe. Grigoleits Plan war, eine dritte Serie dort dranzuhängen. Doch wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wurde die vorige Saison in Italien bereits am 14. Februar beendet. Die schlimmen Bilder von Militärfahrzeugen mit Corona-Toten bekam sie glücklicherweise nicht vor Ort zu sehen. Sie kehrte umgehend nach Wolmirstedt zurück.

Mit Pizza und Pasta hat sich die Musterathletin und Ernährungsexpertin zurückgehalten, die Sprache aber etwas gelernt. „Im Ausland zu spielen, war eine coole Erfahrung und hat Spaß gemacht. 400 Zuschauer sind dort so laut wie hier 1000. Nach dem Spiel kommen die Fans aufs Spielfeld und umarmen dich“, sagt sie rückblickend.

Konzept von Lionpride kam groß an

Das sportliche Niveau sei ähnlich wie in Deutschland. Erlaubt ist in der zweiten Liga Italiens nur eine Importspielerin. Der Nachwuchs bekommt dort daher viel Spielzeit. Deswegen gefällt ihr auch das Konzept bei den Löwinnen so gut, die ebenfalls in erster Linie auf die eigenen Talente bauen. Es wäre doch eine tolle Geschichte, sollte das junge Rudel kommende Spielzeit von einer Olympia-Teilnehmerin angeführt werden.