Eintracht Lionpride wird Favoritenrolle gegen Bochum gerecht

Die Zweitliga-Basketballerinnen von Eintracht Lionpride bleiben auf Kurs Richtung Play-offs. So einfach wie es der Tabellenstand vermuten ließ, war es für die Löwinnen als einer der Titelkandidaten gegen das Schlusslicht VfL Bochum aber nicht. Sie gewannen am Samstagabend in der Sporthalle Alte Waage mit 58:46 (26:28). Trotz der 2G-Plus-Reglung war die Partie gut besucht. Wegen einer Spielverlegung kommt es am 12. Dezember bereist zum Rückspiel. Dann ist Weihnachtspause.

Disziplin ist Schlüssel zum Sieg fürs Lionpride gegen Bochum

„Bochum spielt sehr physisch und nicht wie ein Tabellenletzter. Das Team wird unterschätzt“, sagte Coach Christian Steinwerth. Eine Hälfte lang habe sich seine Mannschaft auf die Spielweise des VfL einstellen müssen. Viel zu oft rannten sich die Löwinnen fest, verloren den Ball oder versuchten es mit der Brechstange. „Wir sind aber seriös und diszipliniert geblieben. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, lobte Steinwerth. Auch im Zusammenspiel lief nach dem Seitenwechsel viel besser.

Den entscheidenden Vorsprung erspielten sich die Löwinnen im dritten Anschnitt, nach dem sie mit 44:30 vorne lagen. Beim 18:2 in diesen zehn Minuten erzielten bis kurz vor dem Viertelende Ex-Nationalspielerin Stefanie Grigoleit und die amerikanische Spielmacherin Jordan Chavis alle Punkte des Löwenrudels. „Jordan hat mit ihren Dreiern den Knoten gelöst“, verdeutlichte der Coach, dass sich sein Aufgebot in dieser Phase freispielte. Chavis benötige für ihre Dreier lediglich vier Versuche und gab bei Schnellangriffen tolle Anspiele auf ihre Kameradinnen.

Lionpride-Matchwinnerin Grigoleit winkt kleinem Fan zu

Trotz einiger Dreier des Gäste-Teams im Schlussspurt geriet der Erfolg nicht mehr in Gefahr. Spätestens nach einem Korb zum 52:43 durch Grigoleit war alles klar. Mit 42:31 ging das Rebound-Duell an die Lionpride-Mannschaft, die auch deutlich besser aus dem Zweipunktebereich traf (43 zu 21 Prozent). „Das war ein wichtiger Sieg“, sagte die amerikanische Centerspielerin Shaquanda Miller-McCray, die beste Rebounderin wurde (9). Das US-Duo Miller-McCray und Chavis lieferte gute Statistiken ab. Überragend agierte aber Grigoleit. Sie wurde nicht nur Topwerferin der Partie. Die 3x3-Nationalspielerin holte zudem acht Rebounds, gab drei Vorlagen und klaute dreimal das Spielgerät aus den generischen Händen. Kämpferisch war sie die Anführerin und schaffte mit ihrer herausragenden Athletik Platz für alle anderen.

Eine tolle Geste von Grigoleit war folgende: Als sie bei einer Spielunterbrechung zum Einwurf an die Seitenlinie ging, schrie ein kleiner Fan ihren Vornamen und feuerte sie an. Grigoleit winkte dem Mädchen kurz zu, bekam den Ball von den Unparteiischen übergeben und brachte den nächsten Angriff ins Rollen.

Nicht mitwirken konnte Flügelspielerin Arianna Zampieri. Ihre Routine fehlte vor allem im Angriff, was die Ballsicherheit anbetrifft. Die Italienerin zog sich eine Fingerverletzung zu und pausierte vorsichtshalber. Im nächsten Spiel soll sie wieder dabei sein. Längerfristig fällt sie jedenfalls nicht aus, versicherte Steinwerth.

Lionpride: Grigoleit 19 (66% Zweier), Chavis 13 (4 Anspiele), Miller-McCray 11, Brox 8, Sohn 5 (8 Rebounds), Slazyk 2, Wittenberg, Voss, Falk.

