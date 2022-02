0:7! TSC Vahdet Braunschweig erlebt in Vorsfelde ein Debakel

Als krasser Außenseiter war der TSC Vahdet in die Partie bei Spitzenreiter SSV Vorsfelde gegangen – nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation, sondern auch wegen der schwierigen Personalsituation. Dass die Mannschaft von Sami Gharbi aber mit einem 0:7 abserviert wurde, das nagte am Sonntag an Mannschaft und Trainer.

Trainer Sami Gharbi hätte mehr Gegenwehr erwartet

„Ich will nicht von Arbeitsverweigerung sprechen, aber so darf man sich nicht präsentieren“, kritisierte Gharbi sein Team. Die Gegenwehr, die man gegen einen starken Gegner leisten müsse, habe er bei seiner Elf vermisst, erklärte der Coach. Eine Niederlage in dieser Höhe sei schon sehr ernüchternd.

Bereits vor der Partie hatte sich angedeutet, dass die personellen Alternativen aufseiten der Gäste rar sein würden. Letztlich waren nun auch noch Torwart Kenneth Genetiempro, Spielmacher Samet Piskin und Neuzugang Michel Grah ausgefallen – genauso wie ohnehin schon verletzte Akteure wie Firat Ugrac oder der in der Winterpause verpflichtete Marigon Thaqi.

Ab Mittwoch beginnt die Aufbauarbeit beim TSC Vahdet Braunschweig

„Fünf der sieben Gegentore gingen unmittelbare individuelle Fehler voraus“, konstatierte Gharbi. Insofern hätten es seine Spieler den Hausherren leicht gemacht. Nach vorne sei so gut wie nichts gegangen, so der Vahdet-Trainer. Das sei so nicht akzeptabel. Ab Mittwoch beginne die Aufbauarbeit, am kommenden Wochenende ist der TSC spielfrei.

Tore: 1:0 Dallali (19.), 2:0/3:0 Winter (31./36.), 4:0 Dallali (42.), 5:0 Bammel (50.), 6:0 Mokry (86.), 7:0 Istock (89.).

Vahdet: Ameti – Kurt, Mulic, Eilbrecht, Franco – Agudo Chacon, Taric, Sahin (46. Schulz), Chamorro-Calderón, Alim – A. Thaqi (61. Mougnol).

