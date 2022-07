Eintracht-Tischfußballer Sebastian Simon (links) tritt am Samstag gemeinsam mit Spielpartner Henrik Hühne im Kufa-Haus an.

Braunschweig. Eintracht-Spieler Sebastian Simon widmet seinem großen Hobby 15 bis 20 Stunden in der Woche. Am Wochenende tritt er im Kufa-Haus an.