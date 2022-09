Mit diesem Team starten die Volleyballer des USC Braunschweig an diesem Wochenende in die neue Saison in der 3. Liga West: Johannes Gottschall (hinten, von links), Benedict Voth, Nils Oppel, Julius von Henninges, Mika Püschmann, Börge Albers, Co-Trainer Michael Finnmann und Trainer Timo Galland, sowie Stefan Spieweg (vorn, von links), Maurice Seidel, Lenny Geburzky, Pascal Grothe, Mauritz von Henninges und Tim Fröhlich.