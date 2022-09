Handball Braunschweigs Kämpfer am Handball-Kreis

Foto: Bernward Comes

MTV-Kreisläufer Niklas Wolters war im vergangenen Spiel mit sechs Toren gut drauf und will daran anknüpfen.

Braunschweig. MTV-Eigengewächs Niklas Wolters will am Wochenende „Wiedergutmachung“ für die Enttäuschung in der VW-Halle betreiben.