MTV auf Aufstiegskurs – Metz warnt aber vor Übermut

Neun Spiele, neun Siege, 26 Punkte. Die Volleyballer des MTV Gifhorn, sie spielten sich in der Oberliga-Hinrunde in einen regelrechten Rausch. Am Samstag ist die Pause für das Team von Trainer Werner Metz vorbei: Die Schwarz-Gelben reisen zum Tabellenvierten, der VSG Hannover. Beginn der Partie ist...