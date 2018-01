Neues Konzept: MTV Gamsen ist nun „professioneller“ aufgestellt

In nur wenigen Jahren schaffte es der MTV Gamsen von der 1. Fußball-Kreisklasse 2 bis in die Bezirksliga, gehört dort nun sogar zu den stärksten Teams. Damit dies auch langfristig so bleibt, hat der MTV ein neues Konzept entwickelt. Das Projekt „MTV Gamsen 2.0“ wurde nun bei einer außerordentlichen...