Hillerse mit lockerem Sieg

Hillerse. Aus dem geplanten Vorbereitungsspiel am Sonntag beim Hannoveraner Kreisligisten FC Can Mozaik wurde nichts. Die Leistung seines TSV Hillerse im Test am Freitag stimmte Trainer Willi Feer aber zufrieden. Der Fußball-Landesligist siegte 7:1 (2:1) beim VfL Bienrode (1. Kreisklasse 1...