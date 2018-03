Dreifacher Platzverweis: Triangel siegt im Aufsteiger-Duell

Endlich wieder Fußball! Dank des spontanen Frühlingseinbruchs konnte am Sonntag in der Kreisliga tatsächlich ein kompletter Spieltag über die Bühne gehen. Während der VfR Wilsche/Neubokel weiter unbeirrt in Richtung Bezirksliga marschiert, schlug der SV Triangel im Duell der starken Aufsteiger den...