Braunisch: Einmalig in Deutschland

Ein Mächtigkeitsspringen, zwei Brüder auf den Plätzen 1 und 2 – „das hat’s noch nie gegeben in einem Mächtigkeitsspringen. Wir haben extra in Warendorf angerufen und nachgefragt – wir sind ja auch neugierig“, betonte Markus Braunisch und schob nach: „Das ist einmalig in Deutschland.“ ...