Aufwärtstrend fortsetzen

Gifhorn. In den letzten Wochen ging U19-Regionalligist MTV Gifhorn in seiner Entwicklung einige Schritte in die richtige Richtung, bilanziert Trainer Dirk Topf. Diesen Trend wollen die A-Jugend-Fußballer am Ostermontag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den Blumenthaler SV fortsetzen. ...