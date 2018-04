Tiddischer mit Turniersiegen

Gifhorn. In der Tennishalle des TC Grün-Weiß fanden nun Leistungsklassen-Tagesturniere im Rahmen des Gifhorner Mühlen-Cups 2018 statt. 22 Akteure waren in den vier Konkurrenzen am Start. Hendrik Michael (TV GW Tiddische) wurde Sieger seiner LK-Gruppe der Herren 30....