4:2 – Vordorfs Hoffnung lebt

Fußball-Bezirksligist TSV Vordorf schickt sich an, das Feld von hinten aufzurollen: Dank des 4:2 (3:2)-Sieges beim TuS Neudorf-Platendorf rückten die Vordorfer bis auf drei Punkte an die Nichtabstiegsränge heran. Platendorf ging mit dem Schwung von vier Siegen in...