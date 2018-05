Meine baut seine Serie weiter aus

Meine. Die Serie hält an! Zum vierten Mal in Folge ging der TSV Meine in der 1. Fußball-Kreisklasse 2 als Sieger vom Platz. Im Derby gegen den SV Wedes-Wedel hieß es am Freitagabend 2:0 (1:0). Die erste richtige Torchance des Spiels führte prompt zur 1:0-Führung der...