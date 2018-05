Fernduell um Platz 1 geht in heiße Phase

Gifhorn. So langsam neigt sich die Saison der 1. Fußball-Kreisklasse 2 dem Ende entgegen. Doch an der Tabellenspitze ist wegen der großen Anzahl an Nachholspielen noch viel Spannung geboten. TuS Seershausen/Ohof – TuS Müden-Dieckhorst II (Mi., 19...