Remis zum Saisonabschluss

Das Kreisduell zum Saisonabschluss in der Fußball-Landesliga der Frauen endete unentschieden. 1:1 (0:0) trennten sich die SV Gifhorn und der VfL Wahrenholz. Durch einen Distanzschuss von Theresa Schulze gingen die Gäste aus Wahrenholz in der 65. Minute 1:0 in...