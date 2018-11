„Nach Kräften wehren – und Spaß haben“

Gifhorn. Es ist die höchste Hürde, aber es ist auch die einfachste Aufgabe der gesamten Saison – man kann es so oder so sehen. Fakt ist auf jeden Fall, dass die Regionalliga-Volleyballer des MTV Gifhorn am Samstag in der Flutmulde den aktuellen Spitzenreiter VSG Ammerland zu Gast haben. Los geht...