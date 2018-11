MTV Isenbüttel empfängt Platendorf

Unterschiedlicher könnten die Stimmungen kaum sein. Während der TuS Neudorf-Platendorf am letzten Wochenende einen 7:3-Sieg einfuhr, unterlag Spitzenreiter MTV Isenbüttel im Derby dem SV Grün-Weiß Calberlah mit 0:4. Am Sonntag (14 Uhr) treffen die beiden Teams in der Fußball-Bezirksliga...