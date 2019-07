BraWo-Cup: Gastgeber SV Gifhorn mit Fortuna im Bunde

Kuriositäten beim Volksbank BraWo-Cup der SV Gifhorn: Ein Gruppensieger verzichtet auf die Endrundenteilnahme, ein anderer musste per Losentscheid ermittelt werden. In Gruppe B gewannen die Fußballer des TuS Neudorf-Platendorf ihre beiden Spiele und wurden somit Erster. Am Finaltag am Samstag nimmt...