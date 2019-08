SG-Spielerinnen erwarten den Pokalfinalisten

Die Fußballerinnen der SV Gifhorn stehen nach ihrem 3:1-Erfolg bei der SG Isenbüttel-Meine am letzten Sonntag bereits in Runde 2 des Bezirkspokals. Nun haben zwei weitere Teams aus dem Kreis die Gelegenheit, nachzuziehen. SG Hillerse/Leiferde – STV Holzland (So., 11 Uhr). Mit dem Landesligisten...