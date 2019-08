SV Leiferde will sich für gute Vorbereitung belohnen

In der Vorbereitung wussten beide zu überzeugen, doch nun wird es ernst: In der ersten Runde des Wittinger Kreispokals treffen die beiden Fußball-Kreisligisten SV Leiferde und SSV Kästorf II am Sonntag (15 Uhr) aufeinander. Während die Leiferder den Meinerser Samtgemeinde-Cup gewannen, schaffte es...