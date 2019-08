Sterz und Sterz schießen den TSV Meine raus

Gifhorn. Fußball – Wittinger Kreispokal: Es war nicht der Tag der Außenseiter. In der ersten Runde ließen die Favoriten nichts anbrennen.

Die Favoriten behalten die Oberhand: In der ersten Runde des Wittinger Kreispokal verlor kein einziger Kreisligist gegen eine unterklassige Mannschaft. Besonders in Torlaune waren die Fußballer des SV Groß Oesingen.

SV Eischott – SV Groß Oesingen 2:9 (0:5). Tore: 0:1 Geißler (3.), 0:2 Münker (13.), 0:3 M. Degenhardt (18.), 0:4 Münker (19.), 0:5 Heers (31.), 0:6 Thoelke (58.), 0:7, 2:9 Litau (50., 89.), 1:7 Bruchmann (52.), 2:7 Kassner (70.), 2:8 Eilmus (75.).

Groß Oesingens Trainer Torben König sah das Spiel in Eischott als eine gute Trainingseinheit mit Wettkampfcharakter an. „Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, und in der zweiten waren wir im Verwaltungsmodus“, erklärte König. „Ei-schott hat sich aber gewehrt und gut gekämpft.“

TSV Meine – VfL Germania Ummern 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 V. Sterz (45., 52.), 0:3 C. Sterz (61.), 1:3 Paukstadt (65.).

Kurz vor und nach dem Seitenwechsel brachte Vitalij Sterz den Kreisligisten auf die Siegerstraße. Christian Sterz erhöhte sogar auf 3:0. Kevin Paukstadt gelang zwar der Treffer zum 1:3, doch zurück ins Spiel kam Meine nicht mehr.

MTV Wasbüttel – SV Westerbeck 2:5 (0:2). Tore: 0:1 Saretzki (20.), 0:2 Trost (35.), 0:3 Hladuniuk (51.), 0:4 Trost (55.), 0:5 Springer (60.), 1:5 Balzereit (72.), 2:5 Ebert (90.).

„Unser Sieg geht in Ordnung“, resümierte Westerbecks Trainer Hartmut Müller. „Mir hat es aber nicht so gefallen, dass wir noch zwei Gegentore bekommen haben.“

Außerdem spielten:

SV Barwedel – TSV Fortuna Bergfeld 3:2 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Brandt (25., 28.), 2:1 Weber (66.), 3:1 Lange (79.), 3:2 Weber (90.+2).

SV Hankensbüttel – SV Wagenhoff 6:0 (2:0). Tore: 1:0 Lilje (7.), 2.0 Jfeily (39.), 3:0 Niedzielski (62.), 4:0 Meyer (64.), 5:0, 6:0 Karstens (72., 80.).

Hoitlinger SV – VfL Rötgesbüttel 0:5 (0:1). Tore: 0:1 Grünhage (45.), 0:2, 0:3 Pröve (52., 81.), 0:4 Lütge (83.), 0:5 Pröve (88.).

FSV Vorhop-Schönewörde – TSV Brechtorf 5:2 (0:2). Tore: 0:1 Fricke (25.), 0:2 Hefenbrock (39.), 1:2 Nittmann (69./ET), 2:2 Büttner (77.), 3:2 Horst (79.), 4:2 Mohammed (84.), 5:2 Helms (90.+2).

TuS Ehra-Lessien – TSV Flettmar 3:4 (2:0). Tore: 1:0 Patta (6.), 2:0 Zinn (10.), 2:1, 2:2 Feldmann (50., 51.), 2:3 Döring (64.), 2:4 N. Seleman (74.), 3:4 Meyer (90.+2).

SV Jembke – SV BW Rühen 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Mühe (4.), 0:2 Magnus (16.), 0:3 Knorr (40.), 0:4 Magnus (62.), 1:4 Millemaci (83.), 1:5 Biering (86.).

SV Tülau/Voitze – TuS Seershausen/Ohof 5:6 n. E. (2:2, 1:1). Tore: 1:0 Engelhardt (30.), 1:1 Kühne (46.), 2:1 Engelhardt (50.), 2:2 Kühne (60.).

FC Germania Parsau – VfL Wittingen/Suderwittingen 3:5 (1:4). Tore: 0:1 Liedtke (5.), 0:2 Schnöckel (19.), 1:2 Werner (28.), 1:3, 1:4 Liedtke (34., 42.), 2:4 Henke (56.), 2:5 Brauner (79.), 3:5 Gipser (84.).

SV Welat – FC Ohretal 6:1 (3:1). Tore: 1:0 Wolschner (11.), 2:0 Basaran (40.), 2:1 Seidler (43.), 3:1 Nemr (45.+2), 4:1 Popi (68.), 5:1 Krasniqi (72.), 6:1 Karakas (83.).