Dem MTV Gamsen reicht es notfalls „dreckig“

Am kommenden Wochenende stehen zwei Kreisderbys in der Fußball-Bezirksliga an. Dabei reist der TSV Hillerse als Favorit zum MTV Gamsen. Aufgrund eines hochkarätigen Ausfalls scheint das Duell zwischen dem VfR Wilsche-Neubokel und dem TSV Vordorf offen. MTV Gamsen – TSV Hillerse (Sbd. 17 Uhr). Der...