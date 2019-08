Ludwig: Keine Blöße im „besonderen Spiel“ geben

Bereits am zweiten Spieltag kommt es in der Fußball-Kreisliga zu einem richtigen Topspiel: Die Spitzenteams Knesebeck und Groß Oesingen treffen aufeinander. Nur wenige Kilometer entfernt, in Wittingen, bekommt es der VfL indes erneut mit einem Mitaufsteiger zu tun. TuS Müden-Dieckhorst – VfL...