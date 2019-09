„Flotte Jungs“ sollen dem Vorbild wehtun

Rund 250 Kilometer Anfahrt – und das an einem Freitag; dazu noch ein Gegner, bei dem es in der Vergangenheit nichts zu holen gab: Die Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn stehen vor dem wohl unangenehmsten Auswärtsspiel der gesamten Saison. Sie treten von 20 Uhr an beim aktuellen Tabellenvierten SC...