Meine erwartet im Derby eine „Wundertüte“

Derbyzeit in der 1. Fußball-Kreisklasse 2! Die Reserve der SV Gifhorn II bittet den SV Welat zum Stadtduell. Außerdem sind in Meine zwei Nachbarn aus dem Papenteich unter sich: Der TSV erwartet die FSV Adenbüttel Rethen II. SV Gifhorn II – SV Welat Gifhorn (So., 13 Uhr). Ungleiche Vorzeichen...