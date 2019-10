5. Cup der Besten: Auslosung steigt vor dem Stadtderby

Gifhorn. Hallenfußball: Die Gruppen für das Turnier am 29. November werden am Samstag auf der Eyßelheide ermittelt.

Es ist das erste, kleine Jubiläum: Der „Cup der Besten“, das Hallenfußball-Turnier mit den renommiertesten Teams des Kreises Gifhorn, geht am Freitag, 27. Dezember, in seine fünfte Runde. Zwölf Teams werden dann beim Budenzauber für die gute Sache dabei sein, der auch in diesem Jahr unter dem Motto „Freude durch Freunde“ steht und von der Gifhorner Rundschau präsentiert wird.

8400 Euro wurden so im Vorjahr eingespielt und auf die zwölf verschiedenen Projekte aufgeteilt, für die sich die teilnehmenden Teams stark gemacht hatten. Thomas Fast, Direktionsleiter der Volksbank

BraWo in Gifhorn, einer der Hauptsponsoren, sprach bei der Spendenübergabe von einer „großartigen Summe“, die das „Hallenturnier des Jahres“ eingebracht hatte. „Es macht immer wieder Spaß, aber es ist auch immer eine Win-win-Situation“, hob Fast den sozialen Gedanken der Veranstaltung hervor.

Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr Landesligist SSV Kästorf ins Rennen – und wird damit als Kopf der Autohaus-Kühl-Gruppe gesetzt und auch das Eröffnungsspiel bestreiten. Oberligist MTV Gifhorn führt die Volksbank BraWo-Gruppe an, Landesligist MTV Isenbüttel ist die Nummer 1 in der Concordia-Gruppe. Doch wie heißen ihre Gegner? Die Antwort auf diese Frage gibt es am Samstag auf der Eyßelheide. Denn vor dem Bezirksliga-Stadtderby zwischen der SV Gifhorn und dem MTV Gamsen, der den „Cup der Besten“ mit regios24 ausrichtet, findet die offizielle Auslosung statt.

Wer beim Hallenspektakel, das bislang stets schnell ausverkauft war, dabei sein will, sollte sich gleich einen weiteren Termin vormerken: Am Freitag, 29. November (9 Uhr), findet der Kartenvorverkauf bei regios24 im Steinweg 66 in Gifhorn statt.