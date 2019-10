Kreisligist Meinersen will die Punkte „mit aller Macht“

Das ist mal ein ungleiches Duell zweier Zweitvertretungen: Der TSV Hillerse II, Schlusslicht der Fußball-Kreisliga, empfängt am zehnten Spieltag Tabellenführer SSV Kästorf II. SV Meinersen-Ahnsen-Päse – SV Triangel (So., 14 Uhr). 2:2 nach 0:2-Pausenrückstand – die Meinerser bewiesen zuletzt in...