6:0 in Gamsen – Liga-Primus Calberlah souverän

In überzeugender Manier hat der SV Calberlah seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga behauptet. Mit 6:0 (2:0) setzte sich das Team von Trainer Stefan Timpe beim MTV Gamsen durch. Gamsens Coach Ralf Ende zeigte sich anschließend beeindruckt vom Gegner: „Das war seit Langem das Beste, was...