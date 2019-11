Zappis Ausfall verschärft Annahmeprobleme des MTV Gifhorn

„Wir sind nicht in der Situation, von einem Pflichtsieg zu sprechen. Ein wichtiges Spiel ist es aber allemal“, sagt Werner Metz, Trainer des MTV Gifhorn, über die kommende Partie. Am Samstag (ab 17 Uhr) treten seine Oberliga-Volleyballer nach vierwöchiger Pause bei der DJK Kolping Northeim an – und...