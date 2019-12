Samstag geht’s bei Wilsche und Neubokel durch die Wälder

Der Lauf der etwas anderen Art steht sozusagen in den Startlöchern: Am Samstag findet der 8. Advents-Crosslauf, ausgerichtet von der Laufsparte des VfR Wilsche-Neubokel, statt. Der Start erfolgt um 14 Uhr am Sportplatz. Laufcup-Chef Hans-Günter Wolff und VfR-Spartenleiter Stefan Hölter sind sich...