Zweiter Anlauf im Wittinger Kreispokal

Der Großteil der Spiele im Achtelfinale des Wittinger Kreispokals wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen. Doch da einige Fußballplätze unbespielbar waren, fielen zwei Partien auch aus. Diese sollen an diesem Sonntag nachgeholt werden. SSV Kästorf II – SV Meinersen (So., 14 Uhr). Der Platz in...