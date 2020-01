Gesucht wird: die Nummer 1 im Papenteich

Die Nummer 1 im Papenteich, im Freien darf sich aktuell der TSV Vordorf mit diesem „Titel“ schmücken. Doch wer ist das Spitzenteam der Samtgemeinde unter dem Hallendach? Die Antwort darauf gibt es am Samstag, wenn von 16.30 Uhr an die siebte Auflage des Papenteich-Cups in der alten Sporthalle in...